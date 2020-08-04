НЛМК проводит пробные испытания новейшей машины непрерывного литья заготовок Новолипецкий металлургический комбинат проводит пуско-наладку нового оборудования для производства стальной продукции — машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-9). Производительность машины составляет 1,8 млн тонн стали в год.



На оборудовании планируется освоить выпуск премиального ассортимента, который будет использоваться в производстве компонентов ветроэнергетических установок, морских судов и нефтяных буровых платформ, труб большого диаметра. Продукция будет поставляться как на российский, так и на экспортные рынки.



Проект строительства новой машины был реализован в течение 14 месяцев, в пиковые периоды над ним работали до 700 сотрудников НЛМК и подрядных организаций. Для проекта было смонтировано более 5 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.



Общие инвестиции составили более 12 млрд рублей.



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