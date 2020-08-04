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ArcelorMittal перезапускает доменную печь 4 на заводе Indiana Harbor

04.08.20 15:09 , steelguru
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Компания ArcelorMittal перезапускает одну доменную печь на заводе Indiana Harbor, которая была остановлена ​​из-за коронавируса, и ремонтирует другую доменную печь, поврежденную в результате взрыва, на заводе Burns Harbour. Об этом пишет NWI Times. 

Пресс-секретарь компании Уильям Стирс заявил: "ArcelorMittal Indiana Harbour начала подготовку к перезапуску доменной печи Indiana Harbour # 4. Гибкость, обеспечиваемая активами ArcelorMittal в США, позволяет компании продолжать согласовывать производство с потребностями клиентов".

В мае доменная печь № 4 на сталелитейном заводе в Indiana Harbor была потушена, после того как автомобильные заводы по всей стране остановились, чтобы замедлить распространение коронавируса. Металлурги погасили доменную печь, чтобы приспособиться к падению спроса, сохраняя при этом гибкость производства и необходимые меры предосторожности, чтобы сохранить актив.

Также компния продолжает ремонт доменной печи D, которая была повреждена в результате взрыва 16 июля на заводе в Burns Harbour. 

МинПром

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