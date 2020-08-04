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Коболев сообщил, когда Украина будет покупать российский газ

04.08.20 14:34
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Украинская государственная энергетическая компания Нафтогаз сообщила, что не возобновит закупки природного газа у России, приостановленные с конца 2015 года, пока Москва не предложит ей конкурентоспособные цены и условия, передает Reuters.

Украина была одним из крупнейших потребителей российского природного газа, пока отношения между двумя странами не испортились в 2014 году, когда Москва аннексировала украинский Крым. Киев приостановил покупку российского газа в ноябре 2015 года и увеличил закупки из Европы.

Украина приступила к реформированию рынка природного газа, включая отказ от государственного регулирования цен на газ для промышленных потребителей. Реформа является одним из условий для крайне необходимого финансирования от Международного валютного фонда.

Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях”, - говорится в сообщении главы Нафтогаза Андрея Коболева, направленном Reuters по электронной почте.

Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают”, - заявил он.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт, обеспечивающий транзит российского газа в Европу через Украину, всего за несколько часов до истечения срока действия предыдущего соглашения.

Коболев сообщил, что Газпром в первом полугодии 2020 года прокачал через Украину 25 миллиардов кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

МинПром

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