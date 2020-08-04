Повышение минимальной зарплаты будет нивелироваться ростом цен – экономист Резкие повышения минимальной заработной платы в Украине будут иметь лишь краткосрочные эффекты. В дальнейшем они будут нивелироваться ростом инфляции и снижением эффективности бизнеса. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.



Как отметил экономист, в ближайшие месяцы рост реальных заработных плат получит положительный импульс от возобновления деятельности в гостинично-ресторанном бизнесе и транспорте, а также, вероятно, и от отмены ограничений в государственном секторе.



"В то же время дальнейший рост реальных зарплат должен замедлиться по сравнению с допандемичными темпами из-за относительной ограниченности трудовой миграции и ослабления потенциала роста производительности труда", - добавил он.



С.Николайчук также подчеркнул, что динамика зарплат демонстрирует относительно высокую гибкость: в период карантина бизнес достаточно быстро адаптировал их к новым реалиям, используя такие варианты, как сокращение рабочей недели, неоплачиваемые отпуска, ограничение выплат премий и т. п.



"Поэтому негативные последствия для уровня безработицы, как и во время предыдущих кризисов, не должны быть столь значительными, как в среднем в других странах", - считает он.



С.Николайчук отметил, что заработные платы продолжают активно расти после просадки в марте-апреле, однако все еще ниже, чем в феврале. Согласно опубликованным данным Госстата, рост номинальных и реальных заработных плат в июне ускорился до 7,4% г/г и 4,9% г/г соответственно.



"По нашим оценкам, с учетом сезонности средняя номинальная зарплата в июне была все еще на 1,4% ниже по сравнению с пиком в феврале, а реальная - на 3,6%", - добавил он.



Больше всего по сравнению с февралем сезонно-скорректированные номинальные зарплаты снизились в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 34%), в операциях с недвижимым имуществом (на 10,7%), в финансовом секторе (на 9,1%) и транспорте (на 8,6%). Зато за этот же период выросли зарплаты в медицине (на 6,6%), образовании (на 1,8%) и сельском хозяйстве (на 1,7%). По сравнению с локальным минимумом в апреле средние зарплаты выросли почти во всех секторах, кроме государственного управления, на динамике которого отразилось ограничение зарплат на период карантина до 47 230 грн, отметил руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU.



Напомним, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.



Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5000 грн, с 1 января 2021 года поднимется до 6000 грн, а с 1 июля - до 6500 грн.



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