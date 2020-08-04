Индекс PMI для китайской металлургии вновь упал в июле

По данным китайской логистической организации CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC), ежемесячно подсчитывающей значение Purchasing Managers' Index (PMI) для национальной металлургической промышленности, по итогам июля данный показатель составил 49,2 пункта, на 0,1 пункта меньше, чем месяцем ранее.
Вообще, после мая 2019 г. значение индекса PMI для китайской металлургии только однажды превышало уровень 50 пунктов, отделяющий ожидаемый рост от спада. Это произошло в мае 2020 г., когда отрасль и экономика страны в целом восстановились после эпидемии коронавируса.
В июле ниже 50 пунктов находились субиндексы, отражающие ожидаемый объем внутренних и экспортных заказов в следующем месяце. Впрочем, оба этих показателя улучшились по сравнению с июнем.
В то же время китайские металлургические и металлотрейдерские компании, в ходе опросов которых определяется значение индекса PMI, прогнозируют на август снижение закупок сырья и сокращение его запасов. Кроме того, уменьшилось значение субиндекса, отражающего ожидаемые объемы производства. Правда, его значение осталось в зоне роста (54,5 пункта).
Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, для промышленности в целом значение индекса PMI по итогам июля составило 51,1 пункт против 50,9 пункта в июне. Из 21 индустриальных отраслей (включая строительство) у 17 показатель превысил 50 пунктов, тогда как месяцем ранее таких "передовиков" было 14.