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Штат Министерства промышленности составит до 300 человек – Уруский

04.08.20 13:00 , uaprom.info
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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет насчитывать до 300 работниковОб этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал в интервью изданию Defense Express.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже создано и получило печать. Сейчас решаются бюрократические вопросы, например, положение и кадры. Министерство должно быть компактным, речь идет о 150 людях на первом этапе и максимум до 300 специалистов в дальнейшем. В то же время мы не должны допустить разрыва в передаче функций между Минэкономики и вновь созданным министерством, в частности, в деле государственного оборонного заказа", - сообщил вице-премьер.

О.Уруский заверил, что не будет искусственно раздуто руководящее звено министерства, которое включает четырех заместителей, а кандидаты на должности уже отобраны. После прохождения всех проверок и собеседований должности должны занять Валерий Иващенко, Виталий Немилостивый, Тарас Коваленко и Юрий Петровский, добавил он.

МинПром

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