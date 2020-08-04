Разрешение на трубоукладчики для достройки Северного потока-2 не обжаловано Разрешение использовать якорные трубоукладчики на достройке "Северного потока 2" не было обжаловано, сообщили "Интерфаксу" в Апелляционном совете Дании (Danish Energy Board of Appeal).



6 июля Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим) на строительстве магистрали "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне. Согласно установленной процедуре, с момента выдачи разрешения DEA месяц отводится на его обжалование.



Оставшаяся часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводка якорей и донные работы из-за риска, создаваемого захороненными боевыми химическими веществами, пояснил датский регулятор.



Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".



На данный момент в германских портах недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.



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