Жара спровоцировала рост цен на газ в Европе Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды - выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.



В понедельник цена газа на главной площадке Европы - голландской TTF - подскочила до 79 долл. за тысячу кубометров (по сравнению с 59 долл. в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля.



Эксперты рынка, чьи мнения собрало агентство Bloomberg, помимо погоды указывают на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. Эксперты также связывают оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.



Кроме того, с началом августа Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки: в том числе более 40 млн куб. м составил физический реверс из Словакии и более 60 млн куб. м - виртуальный реверс на словацком направлении (на экспортном транзитном потоке российского газа).



На газовом хабе в австрийском Баумгартене - сюда газ приходит через Украину - газ подорожал до 92 долл. за тысячу кубометров (со среднего уровня в 76 долл. на прошлой неделе).



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