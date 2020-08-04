Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды

04.08.20 11:32 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Бразильский сырьевой гигант Vale сохранит планы по добыче железной руды в размере 400 млн тонн в год к 2022 г., если это потребуется рынку, и будет использовать свой принцип "стоимость важнее объемов" при дальнейшем планируемом расширении рудников. Об этом пишет агентство Platts.

Запланированный на 2022 год объем добычи составлят 310 млн тонн железной руды, что гораздо ниже по сравнению с прогнозом на 2020 год, сообщил аналитикам исполнительный директор компании по черным металлам Марчелло Спинелли.

Дальнейшее расширение производства произойдет за счет новых предприятий на севере Бразилии. В июле введенный в строй в 2017 г. комплекс S11D на месторождении Carajas в штате Пара вышел на уровень 110 млн тонн в годовом эквиваленте, а в ближайшие годы увеличит этот показатель до 130 млн тонн в год. В августе Vale рассчитывает получить разрешение на разработку еще одного крупного месторождения в этом регионе — Serra Leste.

По словам М.Спинелли, добыча Vale в первом полугодии составила 127 млн тонн железной руды, а во втором будет на уровне 183 млн тонн или на дополнительных 50 млн тонн.

К 2027 г. компания планирует довести объем производства железорудного сырья до 450 млн тонн в год. По словам М. Спинелли, такой прогноз базируется на устойчивом росте спроса на железную руду в Китае и других азиатских странах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:51
Жара спровоцировала рост цен на газ в Европе
11:17
Эксперты ожидают скорого роста курса доллара
11:08
ArcelorMittal Italia подрывает показатели всей металлургии Италии
10:54
В Бразилии простаивает треть всех доменных печей
10:35
Газпром обжалует штраф от Польши за Северный поток-2 в суде
10:16
В мире упало производство электроэнергии из угля
09:58
В Украине растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнеса
09:30
Boeing предписано доработать ПО самолетов 737 MAX
09:17
Кравчук предложил создать СЭЗ в Донецкой и Луганской областях
08:54
В июне Чили сохранила добычу меди на прежнем уровне
08:02
Центрэнерго закончило полугодие с убытком почти в 500 млн грн
03.08.20
18:03
Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом направят на выборы – эксперт
17:54
Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%
17:31
Украине предрекают резкий рост цен осенью
17:15
ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов
16:59
У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания
16:43
Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить промышленность – ФРУ
16:29
Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года
16:15
Одесский припортовый завод за 2 квартал получил почти 28 млн грн прибыли
15:58
Метинвест поставил сталь для восстановления рухнувшего моста в Генуе
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!