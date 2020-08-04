Эксперты ожидают скорого роста курса доллара В августе курс доллара вполне может и превысить отметку в 28 гривен, пишет газета "Сегодня".



"Я считаю, что курс будет находиться у отметки 28, ведь уже идет подготовка к отопительному сезону, мы начинаем накапливать газ в хранилищах, и курс в этот период традиционно растет. Также стоит помнить, что в правительстве уже давно говорят, что хотят видеть курс по 30 гривен за долар, так как бюджет запланирован именно по такому курсу. Опасаясь роста курса в будущем, многие валюту покупают сейчас, чем тоже дестабилизирует рынок", – считает финансовый эксперт, основательница финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло.



Похожий вариант развития событий допускает и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.



"После того как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давить на курс гривни. НБУ, вероятно, будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Коридор в июле 27,6-27,9 гривен за доллар еще не раз проверится рынком, и гривня может ослабнуть до уровня 28 гривен. Достижение курсом отметки 28 гривен за доллар будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривню до 28,5 гривен за доллар. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке" – прогнозирует Шевчишин.



Напомним, последние дни июля ознаменовались некоторым укреплением гривни к доллару. С 26 июля до 3 августа официальный курс доллара упал на 20 копеек – с 27,88 до 27,68 гривен. Однако 4 августа "официальный" доллар уже подорожал на шесть копеек.



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