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В Бразилии простаивает треть всех доменных печей

04.08.20 10:54 , МеталлТорг
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По словам исполнительного президента Бразильского института стали (IABr) Марко Поло де Мелло Лопес, из общего количества в 32 доменные печи в стране 10 остаются парализованными. Об этом сообщает Yieh.com.
 
Бездействие сектора остается чрезвычайно высоким , так как год начался с 62% загрузки производственных мощностей, которая достигла 42% в апреле, а сегодня составляет всего 48,5%.

Марко Поло де Мелло Лопес сказал, что проблема низкого уровня мощностей подразумевает еще и безработицу. Согласно официальным данным, с марта по май 2020 года в обрабатывающей промышленности страны было уволено 315 940 человек. Поэтому стальная продукция страны должна идти на эксполрт, а для повышения конкурентоспособности необходимы защитные меры, считает исполнительный президент.

Кроме того, М.Лопес отметил, что Китай и Южная Корея обладают более чем половиной мировых избыточных мощностей и являются двумя странами с наибольшим числом дел о защите торговли, возбужденных против них.

МинПром

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