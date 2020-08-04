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Газпром обжалует штраф от Польши за Северный поток-2 в суде

04.08.20 10:35 , Интерфакс
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у "Газпрома" информацию, не имеющую "связи с предметом антимонопольного расследования", заявили журналистам в управлении информации "Газпрома".

Ранее в понедельник UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн долл., или 50 млн евро).

UOKiK потребовал от "Газпрома" предоставить контракты, заключенные Nord Stream 2 AG с остальными компаниями, финансирующими строительство газопровода, договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа, говорится в сообщении польской стороны.

В "Газпроме" заметили: "Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования. Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило".

"После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - заявили в "Газпроме".

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie – на 172 млн злотых. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".

UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-ная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

МинПром

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