В мире упало производство электроэнергии из угля По данным экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor, мировое производство электроэнергии из угля в первом полугодии 2020 года сократилось впервые за последние десятилетия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



В январе-июне в эксплуатацию были введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт, а закрыты - более чем 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем сократился на 8,3 гигаватт, а во втором уменьшится еще на 6 гигаватт.



При этом и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от обычных значений за последнее пятилетие, отмечает Deutsche Welle. Исключение составляет Китай, наращивающий их ввод в эксплуатацию.



Экологи считают угольные электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.



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