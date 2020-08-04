Кравчук предложил создать СЭЗ в Донецкой и Луганской областях Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон. Такую идею озвучил новый глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщает Deutsche welle со ссылкой на представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша.



Кроме того, по данным "Интерфакс-Украина", член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин рассказал, что Кравчук предложил усилить информационное сопровождение работы Минской контактной группы. Это необходимо для того, чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах.



Костин прогнозирует, что делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа. На этой встрече будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.



Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Соответствующий указ о назначении Кравчука президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июля.



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