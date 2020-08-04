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В июне Чили сохранила добычу меди на прежнем уровне

04.08.20 08:54 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным чилийских статистических органов, в июне 2020 г. добыча меди в стране составила 472,2 тыс. т в пересчете на чистый металл. Это на 0,6% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Этот минимальный спад стал в чилийской медедобывающей отрасли первым с начала эпидемии коронавируса. Всего за первое полугодие чилийские компании получили немногим менее 2,9 млн. т меди, превысив показатель аналогичного периода 2019 г. на 3,7%.

Падение промышленного производства в стране в целом составило в июне 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Но ведущие компании горнодобывающей отрасли сохранили высокую загрузку мощностей благодаря предпринятым санитарным мерам, позволившим избежать длительной приостановки производства.

В частности, государственная компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, за первые шесть месяцев 2020 г. увеличила выпуск на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и нарастила доналоговую прибыль на 20%, до $380 млн. Не удивительно, что большинство чилийских политиков выступают против приватизации компании.

В отличие от Чили, добыча меди в Перу и Мексике значительно сократилась во втором квартале. Однако компания Southern Copper, располагающая предприятиями в обеих странах, по итогам апреля-июня сообщила о снижении производства только на 1,3%, до 253,1 тыс. т.

МинПром

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