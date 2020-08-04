Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Центрэнерго закончило полугодие с убытком почти в 500 млн грн

04.08.20 08:02
печать
размер текста:

Государственное ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года получило 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн). Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная на сайте компании, передает БизнесЦензор.

Чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос до 9,25 млрд грн, по сравнению с 7,26 млрд грн в первом полугодии 2019 года.

В то же время себестоимость реализованной продукции увеличилась до 9,5 млрд грн с 7,46 млрд грн в январе-июне прошлого года.

Текущая кредиторская задолженность предприятия по долгосрочным обязательствам за товары, работы и услкги к 1 июля 2020 года сократилась до 3,35 млрд грн с 3,56 млрд грн по состоянию на начало года.

Согласно данным отчетности, "Центрэнерго" в 2019 году получило 1,98 млрд грн чистого убытка, по сравнению с прибылью в 499,13 млн грн годом ранее.

Текущая кредиторская задолженность компании в прошлом году выросла с 607,7 млн грн до 3,56 млрд грн.

Как сообщалось, ФГИ планирует приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:17
Кравчук предложил создать СЭЗ в Донецкой и Луганской областях
08:54
В июне Чили сохранила добычу меди на прежнем уровне
03.08.20
18:03
Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом направят на выборы – эксперт
17:54
Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%
17:31
Украине предрекают резкий рост цен осенью
17:15
ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов
16:59
У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания
16:43
Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить промышленность – ФРУ
16:29
Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года
16:15
Одесский припортовый завод за 2 квартал получил почти 28 млн грн прибыли
15:58
Метинвест поставил сталь для восстановления рухнувшего моста в Генуе
15:47
Россия отказывается от соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром
15:32
ВСМПО-Ависма впервые за 16 лет отказалась от выплаты дивидендов
15:17
Никопольский завод ферросплавов отправит часть работников в вынужденные отгулы
14:54
Зеленский потребовал от правительства четкого разъяснения правил карантина
14:41
Украина сократила негативное сальдо внешней торговли
14:13
Danieli поставит для Северстали сортопроволочный стан
13:52
За июнь платежный баланс Украины оказался в профиците почти на 1 млрд долл.
13:38
В июне заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:27
Экономика Украины летом ускорила падение
31.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!