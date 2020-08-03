Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом направят на выборы – эксперт Разделение Украины на четыре цветовых зоны для введения карантина в том или ином регионе, что действует как методология с 1 августа, подменяет настоящие критерии роста заболеваемости коронавирусом, которые не определены.



Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.



"Нам предлагают на обсуждение серьезное решение правительства и центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохраненияранения о том, что мы разделяем страну на четыре цвета в зависимости от интенсивности заболеваемости. Нам этой цветовой палитрой подменяют абсолютные цифры, критерии то есть. Нам до сих пор не сказали критерии интенсивности распространения болезни, роста заболеваемости, роста смертности в абсолютных цифрах, откоррелированные на 100 тысяч населения, к примеру. Они не определили эти критерии, потому что сами не знают, что делать", – отметил С.Кравченко.



Эксперт заявил, что эпидемиологический фонд, закладываемый ежегодно в госбюджет, по-прежнему ничтожно мал, а созданный фонд по борьбе с коронавирусом не помог здравоохранению.



"160 тыс. грн – это эпидемиологический фонд для экстренного реагирования на те или иные вызовы. Ничего не изменилось. Что касается 66 миллиардов, которые выделило правительство, из этих средств до здравоохранения ни копейки не дошло, нам рассказали, что они пошли на инфраструктурные проекты. Вывод один: эти средства пойдут на обеспечение административного ресурса для проведения местных выборов", – резюмировал С.Кравченко.



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