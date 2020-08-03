Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом направят на выборы – эксперт

03.08.20 18:03 , Голос.ua
печать
размер текста:

Разделение Украины на четыре цветовых зоны для введения карантина в том или ином регионе, что действует как методология с 1 августа, подменяет настоящие критерии роста заболеваемости коронавирусом, которые не определены.

Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"Нам предлагают на обсуждение серьезное решение правительства и центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохраненияранения о том, что мы разделяем страну на четыре цвета в зависимости от интенсивности заболеваемости. Нам этой цветовой палитрой подменяют абсолютные цифры, критерии то есть. Нам до сих пор не сказали критерии интенсивности распространения болезни, роста заболеваемости, роста смертности в абсолютных цифрах, откоррелированные на 100 тысяч населения, к примеру. Они не определили эти критерии, потому что сами не знают, что делать", – отметил С.Кравченко.

Эксперт заявил, что эпидемиологический фонд, закладываемый ежегодно в госбюджет, по-прежнему ничтожно мал, а созданный фонд по борьбе с коронавирусом не помог здравоохранению.

"160 тыс. грн – это эпидемиологический фонд для экстренного реагирования на те или иные вызовы. Ничего не изменилось. Что касается 66 миллиардов, которые выделило правительство, из этих средств до здравоохранения ни копейки не дошло, нам рассказали, что они пошли на инфраструктурные проекты. Вывод один: эти средства пойдут на обеспечение административного ресурса для проведения местных выборов", – резюмировал С.Кравченко.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%
17:31
Украине предрекают резкий рост цен осенью
17:15
ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов
16:59
У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания
16:43
Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить промышленность – ФРУ
16:29
Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года
16:15
Одесский припортовый завод за 2 квартал получил почти 28 млн грн прибыли
15:58
Метинвест поставил сталь для восстановления рухнувшего моста в Генуе
15:47
Россия отказывается от соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром
15:32
ВСМПО-Ависма впервые за 16 лет отказалась от выплаты дивидендов
15:17
Никопольский завод ферросплавов отправит часть работников в вынужденные отгулы
14:54
Зеленский потребовал от правительства четкого разъяснения правил карантина
14:41
Украина сократила негативное сальдо внешней торговли
14:13
Danieli поставит для Северстали сортопроволочный стан
13:52
За июнь платежный баланс Украины оказался в профиците почти на 1 млрд долл.
13:38
В июне заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:27
Экономика Украины летом ускорила падение
13:06
Украинцы стали покупать больше новых автомобилей
12:54
Фирташ выиграл у АМКУ суд о разделении азотного бизнеса
12:07
Rio Tinto готовит проект по добыче лития в Сербии
31.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!