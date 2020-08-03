Украине предрекают резкий рост цен осенью

Экономисты пришли к выводу, что уже в августе инфляция в Украине составит 1,5%, а в начале осени цены начнут резкий рост.
Так, с началом нового маркетингового года зерно подорожает, а цена станет гораздо выше, чем годом ранее. Это обязательно отразиться на ценах. Сложные климатические условия во всем мире повлияли на урожай, потому в 2020 он будет меньшим, чем в 2019 году. Поэтому, цены на курицу перестанут опускаться, а яйца будут дорожать.
Специалисты утверждают, что единственное, на что цены не вырастут — это продукты из борщевого набора, которые обязательно должны подешеветь к осени. А вот цена на хлеб, сахар и муку останется неизменной.
Помимо этого, вряд ли значительно изменится стоимость аренды жилья. А вот цена на лекарства и все виды топлива в конце лета неприятно удивит украинцев.
Ранее сообщалось, что по оценкам экспертов, средняя цена всех видов топлива в Украине снова повысилась в сравнении с предыдущими сутками. Больше всего подорожал автогаз.
Средняя цена автогаза повысилась на 4 коп. и теперь составляет 11,73 грн/л. По данным областей, в Сумской области цена поднялась на 10 коп., в Волынской и Киевской — на 7 коп., однако в Донецкой области стоимость автогаза уменьшилась на 2 коп.
Напомним, что цены на зерновые нового урожая на мировых рынках стабилизировались. Наблюдается незначительные колебания, которые вызваны, в том числе, играми спекулянтов.
В результате торгов на чикагской бирже СВОТ, состоявшихся 29 июля, котировки пшеницы повысились до 195,7 долл. (+3,4 долл.) за тонну.