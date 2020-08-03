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Украине предрекают резкий рост цен осенью

03.08.20 17:31 , Первый Деловой телеканал
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Экономисты пришли к выводу, что уже в августе инфляция в Украине составит 1,5%, а в начале осени цены начнут резкий рост.

Так, с началом нового маркетингового года зерно подорожает, а цена станет гораздо выше, чем годом ранее. Это обязательно отразиться на ценах. Сложные климатические условия во всем мире повлияли на урожай, потому в 2020 он будет меньшим, чем в 2019 году. Поэтому, цены на курицу перестанут опускаться, а яйца будут дорожать.

Специалисты утверждают, что единственное, на что цены не вырастут — это продукты из борщевого набора, которые обязательно должны подешеветь к осени. А вот цена на хлеб, сахар и муку останется неизменной.

Помимо этого, вряд ли значительно изменится стоимость аренды жилья. А вот цена на лекарства и все виды топлива в конце лета неприятно удивит украинцев.

Ранее сообщалось, что по оценкам экспертов, средняя цена всех видов топлива в Украине снова повысилась в сравнении с предыдущими сутками. Больше всего подорожал автогаз.

Средняя цена автогаза повысилась на 4 коп. и теперь составляет 11,73 грн/л. По данным областей, в Сумской области цена поднялась на 10 коп., в Волынской и Киевской — на 7 коп., однако в Донецкой области стоимость автогаза уменьшилась на 2 коп.

Напомним, что цены на зерновые нового урожая на мировых рынках стабилизировались. Наблюдается незначительные колебания, которые вызваны, в том числе, играми спекулянтов.

В результате торгов на чикагской бирже СВОТ, состоявшихся 29 июля, котировки пшеницы повысились до 195,7 долл. (+3,4 долл.) за тонну.

МинПром

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