Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов

03.08.20 17:15 , Металлургпром
печать
размер текста:

Немецкий производитель стали ThyssenKrupp успешно завершил продажу своего лифтового бизнеса и, таким образом, достиг еще одной важной вехи в начатой ​​в прошлом году реструктуризации компании.

Все соответствующие органы власти ранее одобрили продажу консорциуму участников торгов Advent International и Cinven. 27 февраля 2020 года Thyssenkrupp договорился с консорциумом о передаче лифтового бизнеса. После закрытия компания получила цену покупки 17,2 млрд евро в соответствии с этим договорным соглашением.

"Сделка немедленно приведет к значительному уменьшению долга к чистому балансу и значительному увеличению капитала ... Часть доходов будет использована для развития частей бизнеса, где можно достичь привлекательной целевой прибыли. Средства также могут быть использованы для необходимых мер по реструктуризации", - сообщили в ThyssenKrupp.

В компании напомнили, что для обеспечения ликвидности, пострадавшей в результате пандемии COVID-19, ThyssenKrupp заключил кредитную линию в размере 1 млрд евро в рамках специальной программы KfW. Эта кредитная линия будет закрыта после того как компания получит деньги от продажи лифтового бизнеса.

Закрытие сделки приведет к смене персонала среди представителей сотрудников в Наблюдательном совете ThyssenKrupp. После закрытия сделки Сюзанна Хербергер, председатель производственного совета ThyssenKrupp Elevator, покинет наблюдательный совет концерна. Преемником ее станет Текин Насикколь, представитель сталелитейного подразделения ThyssenKrupp Steel Europe AG.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом направят на выборы – эксперт
17:54
Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%
17:31
Украине предрекают резкий рост цен осенью
16:59
У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания
16:43
Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить промышленность – ФРУ
16:29
Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года
16:15
Одесский припортовый завод за 2 квартал получил почти 28 млн грн прибыли
15:58
Метинвест поставил сталь для восстановления рухнувшего моста в Генуе
15:47
Россия отказывается от соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром
15:32
ВСМПО-Ависма впервые за 16 лет отказалась от выплаты дивидендов
15:17
Никопольский завод ферросплавов отправит часть работников в вынужденные отгулы
14:54
Зеленский потребовал от правительства четкого разъяснения правил карантина
14:41
Украина сократила негативное сальдо внешней торговли
14:13
Danieli поставит для Северстали сортопроволочный стан
13:52
За июнь платежный баланс Украины оказался в профиците почти на 1 млрд долл.
13:38
В июне заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:27
Экономика Украины летом ускорила падение
13:06
Украинцы стали покупать больше новых автомобилей
12:54
Фирташ выиграл у АМКУ суд о разделении азотного бизнеса
12:07
Rio Tinto готовит проект по добыче лития в Сербии
31.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!