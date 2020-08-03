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Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить промышленность – ФРУ

03.08.20 16:43 , РБК Украина
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Снижение портовых сборов в условиях коронакризиса позволит сохранить экспортно-ориентированные отрасли промышленности. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В ФРУ считают, что в условиях нынешнего спада деловой активности из коронавирус, правительство обязано защитить экспортно-ориентированные отрасли, которые обеспечивают поступление валюты в страну и наполнение государственного бюджета. В частности, путем снижения портовых сборов.

"Снижение ставок портовых сборов позволит удержать экспортный потенциал Украины и обеспечить конкурентоспособность отечественных предприятий на мировых рынках. Ведь снижение позволит значительно уменьшить нагрузку на украинских производителей-экспортеров и позволит предлагать им свою продукцию на международных рынках за адекватную цену", - отмечается в обращении.

В ФРУ также отметили, что считают недопустимой ситуацию, когда стоимость судозахода в украинских портах значительно выше, чем в зарубежных. И отметили, что снижение портовых сборов будет способствовать оживлению в портовой отрасли.

В частности,снижение с 1 января 2018 года сборов на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн тонн в 2019 году. По оценкам экспертов, на сегодня потенциал снижения портовых сборов составляет 40-50%.

"При дальнейшем снижении портовых сборов на 20% можно будет ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортно-ориентированные отрасли и в перспективе годовой грузооборот на морских портах Украины в 2021-2025 гг. Увеличится до 190 млн тонн", - отметили в ФРУ.

Напомним, ранее председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, подчеркнув, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

В то же время исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

МинПром

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