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Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года

03.08.20 16:29 , Металлургпром
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Крупнейший американский производитель стали US Steel ожидает, что две его доменные печи и прокатный стан в США, которые были временно приостановлены в результате пандемии коронавируса, будут простаивать как минимум до конца 2020 года, поскольку компания по-прежнему сосредоточена на сохранении денежных средств и ликвидности.

В US Steel ранее объявили о перезапуске доменных печей № 6 и № 8 в Индиане в связи с повышенным спросом на сталь со стороны клиентов.

"Наше решение перезапустить доменные печи не является спекулятивным, - сказал Кевин Льюис, вице-президент по связям с инвесторами в US Steel. - Спрос, который мы видим в нашей книге заказов, поддерживает эти перезапуски и исходит из фиксированных контрактов, которые мы заключили с клиентами ... На самом деле нет ничего спекулятивного в том, как наша компания реагировала на возврат спроса со стороны наших клиентов".

Генеральный директор компании Дэвид Берритт (David Burritt) заявил, что деятельность компании по производству железной руды в Миннесоте останется приостановленной на неопределенный срок.

По словам Д.Берритта, учитывая проблемы, связанные с коронавирусом, US Steel по-прежнему нацелена на повышение себестоимости и сохранение денежных средств, добавив, что компания активно продает непрофильные активы.

US Steel в пятницу сообщила о чистом убытке в 589 млн долл. США при объеме продаж 2,09 млрд долл. США во втором квартале по сравнению с чистой прибылью в 68 млн долл. США при объеме продаж 3,55 млрд долл. США годом ранее.

МинПром

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