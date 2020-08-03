Россия отказывается от соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром Россия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром после того, как его не удалось скорректировать в соответствии с поручением президента Владимира Путина путем переговоров. Об этом сообщила пресс-служба российского Минфина.



Ведомство обсуждало с Минфином Кипра изменение соглашения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.



Проанализировав встречные предложения Кипра, "Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".



С учетом тесных экономических и исторических связей между странами, российская сторона предложила в течение этой недели обсудить компромиссные варианты решения вопроса, но получила отказ, отметил Минфин. Процедура денонсации соглашения начнется 3 августа.



В.Путин в телеобращении 25 марта предложил ввести повышенный налог в 15% на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, для чего, в частности, нужно будет скорректировать все соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами. Он связал это с необходимостью пополнять бюджет на фоне увеличения мер по поддержке населения. В.Путин предложил начать со стран, "через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны". На следующий день премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал Минфину месяц на пересмотр всех соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.



Кипрская юрисдикция очень популярна у российских компаний. По оценкам, которые приводит Минфин, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн рублей.



До сих пор действовавшее налоговое соглашение с Кипром предусматривало привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.



Минфин предложил Кипру поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не увенчались успехом: "партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями", пишет ведомство. Переговоры проходили в июне и июле, но результатов не дали. Поэтому Минфин был "вынужден начать процедуру по внесению в Госдуму федерального закона о денонсации".



"Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. И выгоднее будет все переводить это обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.



Предложение повысить на 15% налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, прозвучало как часть "антикоронавирусного" пакета мер по поддержке экономики. Однако эта мера по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями. В.Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны.



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