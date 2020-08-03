ВСМПО-Ависма впервые за 16 лет отказалась от выплаты дивидендов Совет директоров Корпорации ВСМПО-Ависма на заседании 30 июля рекомендовал акционерам принять на годовом собрании решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.



Чистую прибыль по результатам 2019 года совет директоров рекомендовал не распределять. Как сообщалось, прибыль корпорации в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 23,8%, составив 18 млрд 788,91 млн рублей.



Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии рекомендовано не выплачивать. "Несмотря на позитивный сценарий развития портфеля заказов, корпорации необходима мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании и достижения стабильного роста в будущем", - говорится в сообщении.



Годовое собрание акционеров назначено на 4 сентября.



Помимо рассмотрения вопроса о выплате дивидендов, акционерам на годовом собрании предстоит избрать членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, аудитора и устав в новой редакции.



Как сообщалось, "ВСМПО-Ависма" в 2020 году сместила сроки проведения годового собрания акционеров с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. В предыдущие годы совет директоров ВСМПО традиционно давал рекомендации для годового собрания акционеров, в том числе и по итоговым дивидендам, в апреле, а акционеры принимали свое решение в мае.



В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также озвучивалось временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования. На режим неполной занятости были переведены 10,278 тыс. человек, или около половины всех сотрудников, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений. Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" составляет 11 млн 529,538 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.



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