Зеленский потребовал от правительства четкого разъяснения правил карантина Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров наладить четкую коммуникацию с регионами о новых условиях карантина в Украине. Заявление сделано после того, как Луцк и Тернополь отказались вводить более жесткие меры.



Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания с представителями правительства.



Сообщается, что В.Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.



Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения. Кроме того, заполненность больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях Буковине - более 40%.



Также сообщается, что В.Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.



Напомним, несмотря на то что в Украине вступили в силу правила зонального карантина, Луцк и Тернополь отказались ужесточать меры, хотя и попали в красную зону.



Также стало известно, что полиция в этих городах уже завтра начнет выписывать протоколы за нарушение карантина.



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