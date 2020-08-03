Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский потребовал от правительства четкого разъяснения правил карантина

03.08.20 14:54 , РБК Украина
печать
размер текста:

Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров наладить четкую коммуникацию с регионами о новых условиях карантина в Украине. Заявление сделано после того, как Луцк и Тернополь отказались вводить более жесткие меры.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания с представителями правительства.

Сообщается, что В.Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения. Кроме того, заполненность больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях Буковине - более 40%.

Также сообщается, что В.Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Напомним, несмотря на то что в Украине вступили в силу правила зонального карантина, Луцк и Тернополь отказались ужесточать меры, хотя и попали в красную зону.

Также стало известно, что полиция в этих городах уже завтра начнет выписывать протоколы за нарушение карантина.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:29
Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года
16:15
Одесский припортовый завод за 2 квартал получил почти 28 млн грн прибыли
15:58
Метинвест поставил сталь для восстановления рухнувшего моста в Генуе
15:47
Россия отказывается от соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром
15:32
ВСМПО-Ависма впервые за 16 лет отказалась от выплаты дивидендов
15:17
Никопольский завод ферросплавов отправит часть работников в вынужденные отгулы
14:41
Украина сократила негативное сальдо внешней торговли
14:13
Danieli поставит для Северстали сортопроволочный стан
13:52
За июнь платежный баланс Украины оказался в профиците почти на 1 млрд долл.
13:38
В июне заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:27
Экономика Украины летом ускорила падение
13:06
Украинцы стали покупать больше новых автомобилей
12:54
Фирташ выиграл у АМКУ суд о разделении азотного бизнеса
12:07
Rio Tinto готовит проект по добыче лития в Сербии
11:58
В июле НБУ потратил на поддержку гривны почти 500 млн долл.
11:45
Vale убеждена, что медь будет только дорожать
11:23
В Абу-Даби заработала первая АЭС в регионе
11:06
Польша выписала Газпрому штраф за Севпоток-2
10:43
Европа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подряд
10:33
Moody's ожидает падения стального спроса в Индии на 10%
31.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!