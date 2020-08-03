Danieli поставит для Северстали сортопроволочный стан

Российская компания "Северсталь" определила поставщика основного технологического оборудования для строительства сортопроволочного стана на площадке ЧерМК (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь"). Им стала компания Danieli (Италия). Контракт предусматривает поставку инжиниринга и оборудования, а также последующую пусконаладку оборудования стана 170.
Стан 170 позволит "Северстали" расширить сортаментную линейку. В том числе даст возможность выпускать гладкий круг (катанку) в бунтах в диаметре от 5,5 до 20 мм и кругов в мотках в диаметре от 20 до 32 мм, а также арматурный прокат в диаметре от 6 до 16 мм класса А500С.
"Мы приступаем к подготовительным работам по строительству абсолютно нового стана 170 общей стоимостью порядка 10 млрд руб. Сейчас проект находится на стадии разработки детального базового инжиниринга, а также разработки проектной и рабочей документации силами компании "Северсталь-проект". Возведение новой линии является ответом на тенденции рынка и одним из шагов к нашей глобальной цели – диверсификации продуктового портфеля в сегменте сортового проката, повышению доли производства высокомаржинального сортамента. Кроме того, новое оборудование поможет удовлетворить строгие требования нашего стратегического партнера, компании "Северсталь-метиз", по качеству поверхности сортовой продукции и её микроструктуре", – комментирует генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.
Проектная производительность агрегата – 1 млн т в год, что в два раза выше средних объемов производства на действующем проволочном стане 150 на площадке производства сортового проката ЧерМК. Запуск нового агрегата запланирован на вторую половину 2022 г.