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Украина сократила негативное сальдо внешней торговли

03.08.20 14:41 , Интерфакс-Украина
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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле 2020 года сократилось на 22,5% по сравнению с июлем 2019 года – до 0,8 млрд долл. Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС).

Согласно ее данным, в целом за январь-июль 2020 года дефицит внешней торговли Украины сократился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,16 млрд долл.

Как указала таможня, импорт за семь месяцев этого года составил 28,85 млрд долл, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями за этот срок. Проседание экспорта составило 7,4% и в январе-июле он почти достиг показателя в 26,7 млрд долл.

В июле Украина импортировала товаров на 4,54 млрд долл. (на 14,7% меньше июля-2019), а экспортировала на 3,73 млрд долл. (сокращение к июлю-2019 на 12,9%). Однако по сравнению с предыдущим месяцем эти показатели демонстрируют тренд на восстановление после спада в апреле-мае. В частности, импорт по итогам апреля составил 3,44 млрд долл., экспорт - 3,85 млрд долл., в мае - 3,41 млрд долл. и 3,44 млрд долл. соответственно, в июне эти показатели начали восстанавливаться до уровня 4,02 млрд - импорт и 3,39 млрд долл. - экспорт.

В топ-5 стран с наибольшим товарооборотом по итогам семи месяцев - Китай (дефицит внешней торговли 15,2 млрд долл. при общем товарообороте 38,25 млрд долл.), РФ (дефицит 12,4 млрд долл., товарооборот 37,33 млрд долл.), Германия ( 10,9 млрд и 25,6 млрд долл. соответственно), Польша (2,3 млрд и 24,35 млрд долл.), Беларусь (7,4 млрд, 16,9 млрд долл.), свидетельствуют данные Гостаможни.

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