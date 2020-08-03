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За июнь платежный баланс Украины оказался в профиците почти на 1 млрд долл.

03.08.20 13:52 , Интерфакс Украина
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Сводный платежный баланс Украины в июне 2020 года сведен с профицитом 978 млн долл., что на 18,5% меньше, чем в июне 2019 года (1,2 млрд долл.), такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил 773 млн долл., тогда как в июне прошлого года дефицит показателя составлял 783 млн долл.

Объем экспорта товаров в июне сократился на 7,1% (в мае-2020 на 23,7%) – до 3 млрд долл. Снижение показателя было обусловлено сокращением экспорта черных и цветных металлов на 18,7% (в мае – на 32,1%), продовольственных товаров – на 5% (на 13,4%) и продукции машиностроения – на 3,9% (на 15,3%).

Вместе с тем в прошлом месяце увеличился экспорт продукции химической промышленности на 18,7% (в мае-2020 снизился на 18,4%), в том числе экспорт удобрений – в 2,3 раза (вырос в 2,2 раза), а также экспорт минеральных продуктов – на 3,6% (сократился на 35,2%), древесины и изделий из нее – на 3,9% (сократился на 25,5%) и промышленных товаров – на 6,7% (сократился на 20,6%).

За первое полугодие 2020 года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на 1,1 млрд долл., или на 15,8%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ сократился соответственно на 1,4 млрд долл. (17%), 317 млн долл. (12,4%) и на 207 млн долл. (16,2%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 39% (с 31,7% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в Россию – снизилась соответственно до 33,2% (с 37,5%), 10,6% (с 11,3%) и до 5,1% (с 5,7%).

Импорт товаров в июне-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 17,2% (в мае – 35,2%), до 3,8 млрд долл. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза, как и в мае-2020, а неэнергетический – на 6,6% (в мае – на 30,1%).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 6,6% (в мае-2020 – на 25,4%), продукции химической промышленности – на 4% (на 33,6%), черных и цветных металлов – на 10,8% (на 34,1%) и древесины и изделий из нее – на 10,7% (на 31,5%). При этом увеличился импорт продовольственных товаров на 34,5% (в мае-2020 снизился на 1,1%) и промышленных товаров – на 3,2% (сократился на 25,3%).

МинПром

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