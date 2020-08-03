Экономика Украины летом ускорила падение В июне 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) углубилось до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае). Основной отрицательный вклад внесло снижение производства в сельском хозяйстве (на 40,6% г/г), прежде всего в растениеводстве из-за позднего начала жатвы и более низкой урожайности ранних зерновых.



Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июль 2020 года).



Как отмечается в обзоре, смягчение карантинных ограничений, восстановление внутреннего и внешнего спроса и значительные расходы бюджета на дорожное строительство обусловили улучшение показателей большинства видов экономической деятельности.



В частности, замедлилось падение в промышленности (до 5,6% г/г) и возобновился рост в оптовой и розничной торговле. Увеличение объемов транзита газа обусловило замедление спада в грузовом транспорте. Расходы бюджета на дорожное строительство поддержали улучшения показателей в строительстве.



Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось



"Впрочем, пассажирский транспорт, несмотря на улучшение показателей перевозок, до сих пор демонстрирует значительное падение на фоне сохранения отдельных ограничений в рамках адаптивного карантина", - говорится в обзоре.



Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 6,0%.



Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.



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