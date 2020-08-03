В июне заробитчане снизили объем переводов в Украину Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне 2020 года составил 856 млн долл., что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года, и на 13,9% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года, свидетельствуют данные Национального банка Украины.



Согласно им, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 3,8% – до 5,36 млрд против аналогичного прошлогоднего периода (5,58 млрд долл).



По данным НБУ, в целом за шесть месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели 2,16 млрд долл. (40,2% общего количества переводов), через неформальные каналы – 2,02 млрд долл. (37,6%) и через международные платежные системы – 1,19 млрд долл. (22,1%),



Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе составил 991 млн долл, в феврале – 994 млн долл., в марте – 925 млн долл., в апреле – 794 млн долл.и в мае – 805 млн долл.



В целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл., свидетельствуют данные центробанка.



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