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Moody's ожидает падения стального спроса в Индии на 10%

03.08.20 10:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, видимое потребление стальной продукции в Индии в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) сократится, как минимум, на 10% по сравнению с предыдущим периодом, когда оно составило, по данным правительства страны, 100,1 млн. т.

Как отмечает Moody's, падение спроса произойдет, прежде всего, вследствие обвала в национальном автомобилестроении, а также из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства. При этом наиболее острой проблемой в последние месяцы стала нехватка рабочих рук из-за карантина.

С июля индийская экономика показывает признаки оживления. Однако остается риск второй и третьей волны коронавируса. По итогам 2020/2021 ф.г. Moody's предсказывает снижение индийского ВВП на 3%.

В то же время, следует отметить, что прогноз агентства можно назвать достаточно оптимистичным. По данным Министерства металлургической промышленности Индии, во втором квартале 2020 г. видимое потребление стальной продукции в стране упало на 63% по сравнению с тем же периодом годичной давности до 9,1 млн. т, а производство стали — на 44% до 14,87 млн. т. Так что снижение темпов спада до 10% по итогам года требует возобновления роста в конце 2020 — начале 2021 г.

Аналитики Moody’s не ожидают расширения мощностей по выплавке стали в Индии в ближайшие месяцы. По их мнению, реализация новых металлургических проектов возобновится только после нормализации экономической и эпидемиологической обстановки.

МинПром

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