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Экологию нужно защищать, но не ценой остановки предприятий - Магера

03.08.20 09:33
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Законопроекты №3091 и №3091-1, - о госэкоконтроле, а также №3417 об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды ни в коем случае нельзя принимать, поскольку вместо защиты экологии, они могут быть использованы для экологического рейдерства и коррупции. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Одна из норм разрешает контролерам госэкоинспекции останавливать любое производство на несколько дней для оценки источника выбросов. Сразу видно, что законопроект писали люди, не имеющие представления о работе предприятия, особенно промышленного, - подчеркнул С.Магера. – Остановка производства – это миллионные убытки, срывы контрактов с поставщиками, уменьшение зарплаты работникам. Кто все это будет компенсировать? Экоинспеция? Правительство? Это риторические вопросы, так как, понятно, что никакой компенсации за причиненные убытки не последует. Особенно цинично эта норма звучит сегодня, когда вся украинская экономика находится в глубоком кризисе. Остановка предприятия на несколько дней может означать банкротство".

При этом нардеп обратил внимание на то, что на меткомбинатах, для возобновления производства понадобятся уже не дни, а месяцы. "А учитывая тот факт, что ГМК сегодня является одним из лидеров по валютной выручке, что будет с курсом национальной валюты, если ГЭИУ решит, например, провести внеплановую проверку предприятий отрасли? И кто будет платить пенсии пенсионерам, если ПФУ недополучит несколько миллиардов гривен?", - сказал он.

По мнению политика, в случае принятия законопроектов Госэкоинспекция станет орудием экономического террора против промышленности. Кроме того, от инспекторов будет зависеть: закрывать или не закрывать производство, а это уже коррупционная кормушка.

Указанные законопроекты настолько вредны, что их раскритиковала даже Профессиональная ассоциация экологов Украины, отметил С.Магера. Так, украинские экологи считают, что не могут, "поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред - очевиден".

"Убедительно прошу авторов законопроектов №3091, №3091-1 и №3417 убрать из них все вредоносные нормы. Другой вариант, - отозвать законопроекты, доработать их вместе с бизнесом и экспертным сообществом, а затем, - снова внести в парламент. Экологию нужно защищать, но не ценой остановки предприятий", - резюмировал он.

МинПром

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