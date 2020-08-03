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ВОЗ призывает мир готовится к затяжной пандемии коронавируса

03.08.20 09:12
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Развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции свидетельствует, что она может получить "очень затяжной" характер, а последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19, сообщает "Укринформ".

"Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который бывает раз в столетие, и последствия которого будут ощущаться в течение следующих десятилетий", — заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что многие страны, которые считали, что они оставили позади самое худшее, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. Некоторые из тех, кто был поражен в первые недели меньше, теперь сталкивается с растущим количеством случаев и смертей. И наоборот: некоторые страны, которые пережили большие вспышки, пока взяли их под контроль.

В заявлении, обнародованном после заседания, руководство ВОЗ заявило о "предполагаемой продолжительности этой пандемии COVID-19" и подчеркнуло важность постоянных усилий по реагированию общественности, стран и регионов, а также на глобальном уровне отслеживания контактов инфицирования.

В рекомендациях странам-членам ВОЗ советует продолжать мобилизовать глобальные и региональные многосторонние организации и партнеров с целью быстрого реагирования на COVID-19 и ускорить исследования по разработке вакцины и доступа к диагностике и терапии.

МинПром

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