Иран согласился выплатить компенсации за сбитый Боинг после полного завершения расследования Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ. Во время первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.



Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".



По словам Е.Енина, Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.



"Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - заявил он.



Напомним, рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит в январе 2020 года иранскими военными во время вылета из Тегерана. Иран взял на себя ответственность, но утверждает, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.



Если Иран откажется от своих обязательств по выплате компенсаций, Украина будет вынуждена обращаться в международные суды. ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



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