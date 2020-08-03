ОПЕК начала наращивать добычу нефти Добыча нефти ОПЕК в июле выросла более чем на 1 млн баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили добровольное дополнительное сокращение производства, а другие члены ОПЕК не достигли большого прогресса в соблюдении ограничительной сделки.



Добыча ОПЕК в июле составила в среднем 23,32 млн баррелей в сутки, показало исследование Рейтер. Это на 970 тыс. баррелей в сутки выше пересмотренного июньского показателя, который был самым низким с 1991 года.



"Потенциал роста будет оставаться в дефиците до тех пор, пока будут сохраняться отголоски пандемии COVID", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.



Июльское увеличение добычи стало максимальным с апреля.



Добыча Саудовской Аравии в июле составила 8,4 млн баррелей в сутки, увеличившись на 850 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем, показало исследование.



"Низкие цены усложняют жизнь тем странам-членам ОПЕК, которые вынуждены дополнительно сокращать добычу", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank.



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