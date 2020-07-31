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В Украине ввели 4 зоны карантина: в красной Луцк и Тернополь

31.07.20 17:57 , РБК Украина
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Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решения о разделении Украины на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах. Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Особенности карантина по зонам:

Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, один человек на 5 кв. метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона - помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

На 31 июля это: Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области; Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области; Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области; Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Оранжевая зона - запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановую госпитализацию в больницах, работу спортзалов, детских лагерей.

На данный момент в эту зону включены: Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любешовский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области; Бучачский район Тернопольской области.

Красная зона - применяются все ограничения, которые уже упоминались, а также действует запрет на работу общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Красная зона 31 июля: Луцк и Тернополь; Кицманский район Черновицкой области.

По последним данным, эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

МинПром

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