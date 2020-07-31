За время карантина украинские банки потеряли половину прибыли В январе-июне 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.



В том числе во втором квартале прибыль банков составила 7,7 млрд грн, что вдвое меньше, чем в первом квартале, и в 2,4 раза меньше, чем во втором квартале 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).



"Основной причиной стало формирование на опережение резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал, как это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности", – отмечается в сообщении.



По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в сумме 26,3 млрд грн, что перекрыло убытки 16 банков на общую сумму 2,5 млрд грн.



Прибыль за первое полугодие была сформирован в основном ПриватБанком (14 млрд грн или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме русского (5,6 млрд грн).



Нацбанк констатирует, на процентных и комиссионных доходах банков негативно сказываются общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам.



Так, впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков в этом году сократился на 1,5% – до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале он упал на 10,2% год к году.



В то же время рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения – 3,9% за первое полугодие, и 1,1% за второй квартал текущего года.



Тем не менее в НБУ отмечают, что объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.



"Благодаря усилиям НБУ банки в благоприятные времена сформировали запас прочности и сегодня используют запас капитала для поглощения кредитных убытков. Для того, чтобы в этот непростой период дополнительно снизить давление на банки, необходимо дать банкам больше определенности относительно продолжительности кредитных каникул", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.



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