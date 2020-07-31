Строительство Северного потока-2 может возобновиться в начале августа Строительство российского газопровода "Северный поток-2" можно будет возобновить 3 августа 2020 года. В этот день истекает срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA) о том, что строить газопровод можно с помощью судов с якорями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DEA.



"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", - цитирует российское агентство заявление DEA.



Ранее DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Однако строительство "Северного потока-2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истекает срок обжалования обновленного разрешения DEA.



Как сообщалось, Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на использование судов с якорями при строительстве газопровода "Северный поток-2".



Таким образом, суда могут работать на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.



Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".



Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.



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