ГОКи Метинвеста платят двойные налоги в местный бюджет для поддержки Кривого Рога Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты входящие в группу "Метинвест", в июле текущего года перечислили в бюджет города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. Как сообщает пресс-служба группы, удвоенную ставку за землепользование ГОКи будут платить в августе и в сентябре.



Отмечается, что "Метинвест" продолжает поддерживать города, где работают его предприятия, несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках и новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.



"В этот сложный период более защищенными оказались те города, в которых работает крупный социально ответственный бизнес. Наши сотрудники обеспечены работой, мы продолжаем выплачивать заработную плату без сбоев и в полном объеме. Кроме того, принято решение об увеличении выплаты налогов в городской бюджет. Мы прилагаем все усилия не только для стабилизации ситуации, но и для создания условий полноценному социально-экономическому развитию Кривого Рога", - заявил генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.



Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отметил, что в городе проводится масштабная работа по поддержке медицинских учреждений, обсуждаются решения для поддержки малого и среднего бизнеса в период общенационального карантина. "Нам было бы непросто справиться без поддержки бюджетообразующих предприятий города. Помимо экспресс-тестов, медоборудования, "Метинвест" помогает финансово. Дополнительные ежемесячные отчисления в городскую казну помогут поддержать экономику города в период пандемии", - констатировал городской голова.



Как подчеркивается в сообщении, с начала пандемии коронавируса "Метинвест" и его акционеры – Ринат Ахметов и Вадим Новинский – системно помогают Кривому Рогу. В госпитальные базы передано около 20 тыс. экспресс-тестов, сверхточный ПЦР-анализатор и биобоксы для транспортировки больных с COVID-19, семь современных аппаратов ИВЛ. Закуплены средства индивидуальной защиты для медиков и правоохранителей города. Водополивочная техника ГОКов дезинфицирует городские улицы и места общего пользования.



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