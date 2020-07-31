Тарута продал свою долю акций в УГМК Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрским компаниям Lanacomo Limited и Leadpoint Limited сконцентрировать более 25% акций АО "Украинская горно-металлургическая компания" (УМК) каждой. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.



По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находилось 50% акций УГМК, Frankiro Holdings Limited – 34,1639%, Lanacomo Limited и Leadpoint Holding – по 5,418% акций, ООО "УГМК – Николаев" – 5%.



В электронной декларации Сергей Тарута указывал себя конечным бенефициарным собственником кипрской Frankiro Holdings Limited.



Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, в мае 2020 года Frankiro Holdings Limited сократила свою долю акций УГМК до 0%. Крупнейший акционер –Trotio Holdings Limited – сократил долю с 50% до 36%.



В то же время доли акций в собственности Lanacomo Limited и Leadpoint Holding синхронно выросли с 5,42% до 12,42%.



При этом, согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, С.Тарута больше не указан конечным бенефициаром УГМК, в то же время бенефициаром компании остается гражданин Армении Саргис Исраэлян, который контролирует 36% акций через Trotio Holdings Limited.



"Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК) – одна из крупнейших металлосервисных компаний страны.



Согласно данным отчетности доход компании от реализации продукции в 2019 году составил 714,96 млн грн, чистый убыток – 168,74 млн грн.



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