ВВП еврозоны во 2 квартале обвалился до рекордных показателей Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.



Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя.



В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%. Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго - на 14,5%, согласно Trading Economics.



В первом квартале 2020 года экономика еврозоны сократилась на 3,6% относительно предыдущего квартала и на 3,1% в годовом выражении.



ВВП государств Евросоюза в апреле-июне упал в поквартальном выражении на 11,9% по сравнению с падением на 3,2% в предыдущем квартале. Падение также стало рекордным с начала наблюдений в 1995 году.



Спад в годовом выражении составил 14,4% против падения на 2,5% кварталом ранее. Падение ВВП еврозоны и Евросоюза в годовом выражении также стало максимальным с начала учета показателей.



Экономика Франции во втором квартале рухнула на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Это рекордное падение, обусловленное пандемией COVID-19 и вызванными ею ограничениями.



ВВП Испании во втором квартале упал на 18,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое существенное сокращение экономики страны с начала наблюдений в 1995 году.



Тем временем потребительские цены в еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.



Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в июле снизились на 0,3%. В июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,3% как в годовом выражении, так и в помесячном.



Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июле повысились на 1,2% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне.



Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию увеличились на 2% по сравнению с июлем прошлого года, услуги подорожали на 0,9%. Месяцем ранее рост цен в первой категории составил 3,2%, во второй - 1,2%.



Цены на энергоносители в июле упали на 8,3% в годовом выражении по сравнению с 9,3% в июне.



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