НБУ прогнозирует рост безработицы в Украине Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете ухудшил оценку роста уровня безработицы по итогам 2020 года до 10% по сравнению с 9,5% в апрельском прогнозе. Об этом свидетельствуют материалы НБУ, передает Интерфакс-Украина.



Согласно им в 2021 году уровень безработицы снизится до 9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 8,6%.



"Послабление карантинных ограничений уже в мае привело к возобновлению предложения рабочей силы, которое в июне по еженедельным данным количества резюме вернулось к докарантинному уровню", - указал НБУ в отчете.



НБУ также ожидает рост номинальной заработной платы в 2020 году на 4,1% (4,3% в апрельском отчете) по сравнению с 2019 годом, а реальной - на 1,3% (предыдущий прогноз не предусматривал рост), тогда как в 2021 году эти показатели ожидаются на уровне 14,4% и 8,1% соответственно.



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