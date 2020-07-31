Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Промышленный безвиз должен помочь нарастить экспорт готовой продукции в ЕС

31.07.20 15:44 , Укринформ
печать
размер текста:

Украина рассчитывает, что благодаря соглашению АСАА, известному как "промышленный безвиз", она может увеличить экспорт готовой промышленной продукции в Европейский Союз.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Когда компания экспортирует сырье, то должна проходить несколько ступеней сертификации. А если производит готовую продукцию под один из технических регламентов, то фактически получает на нее "безвиз". После заключения Соглашения АСАА, получив украинский сертификат, производитель может без дополнительных сертификатов экспортировать свою продукцию в ЕС. Это стимул производить не только комплектующие, а готовый продукт, то есть с более высокой добавленной стоимостью", – объяснила О.Стефанишина.

Она также отметила, что Украина рассчитывает на уменьшение до нуля торговых квот в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Никто не мог представить, что через 5 лет Украина войдет в пятерку стран-лидеров экспортеров, например, томатов и меда в ЕС. Сейчас этот безумный скачок в экспорте дает нам сильную переговорную позицию, чтобы объем квоты можно было пересматривать. Но я настаиваю на том, чтобы большой экспорт товаров не ограничивался тарифной квотой, а шел с нулевой ставкой", - отметила вице-премьер-министр.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:49
Тарута продал свою долю акций в УГМК
16:31
ВВП еврозоны во 2 квартале обвалился до рекордных показателей
16:07
НБУ прогнозирует рост безработицы в Украине
15:23
Северсталь обнародовала новые цели по снижению выбросов
15:03
ArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в Кливленде
14:45
Металлоинвест нарастил производство руды, несмотря на эпидемию
14:23
В Украине резко возрастет объем денежной массы – НБУ
14:07
Glencore понизила добычу сырья по всем направлениям
13:51
Украинские промышленники определили самые перспективные для экспорта страны
13:39
Законопроект о государственном экологическом контроле требует серьезной доработки
13:28
Сенат США рассмотрит выделение Украине военной помощи на 300 млн долл.
13:12
Минэнерго хочет взять взаймы 300 млн евро для погашения долгов на рынке э/э
12:57
Причин для девальвации гривны нет – министр
12:41
Северодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта российских удобрений
12:18
Hyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 квартале
12:05
Украина обратится в суд, если Иран не выплатит компенсации за Боинг
11:52
По итогам 2020 года экономика Украины упадет на 6% – НБУ
11:35
Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению
11:18
Зеленский подписал закон о ВИЭ – Шмыгаль
11:01
Немецкая SMS group изготовит для КНР толстолистовой стан с особыми характеристиками
30.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!