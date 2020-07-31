Северсталь обнародовала новые цели по снижению выбросов Российская компания "Северсталь" объявила цели по снижению выбросов парниковых газов. Предполагается, что к 2023 году предприятия компании уменьшат интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 года. Это первый этап долгосрочной стратегии снижения выбросов парниковых газов в соответствии с целями Парижского соглашения по климату.



Планируется, что эта цель будет достигнута за счет ряда инвестиционных проектов, и организационно-технических мероприятий. Среди наиболее эффективных с точки зрения снижения выбросов СО2 проектов - строительство стана 170, организация продувки металла аргоном в сталеразливочном ковше от выпуска до разливки, увеличение доли аглоруды Яковлевского ГОКа в аглошихте, техническое перевооружение отделения подготовки твердого топлива, запуск газовых утилизационных бескомпрессорных турбин № 16 и 25 и т.д.



Кроме того, с учетом принятого ранее решения о реализации проекта по перевооружению газоочистного оборудования агломерационного передела Череповецкого меткомбината, была пересмотрена на более амбициозную утвержденная ранее долгосрочная цель компании по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Теперь цель предполагает снижение выбросов в атмосферу на 13% (на 66,5 тыс. тонн) к 2025 году относительно уровня 2017 года. (Ранее объявленная цель предполагала снижение на 7%).



"Мы однозначно привержены снижению негативного воздействия на окружающую среду и признаем, что для металлургической промышленности крайне важно сократить прямые и косвенные выбросы, в том числе парниковых газов, и внести свой вклад в глобальные усилия по достижению целей Парижского соглашения. Поэтому мы не только выполняем уже заявленные обязательства, но и берем на себя новые.



Цель по снижению интенсивности парниковых газов на ближайшие три года, которую мы поставили, подкреплена конкретными мероприятиями инвестиционной программы. Наши стейкхолдеры могут быть уверены, что сокращение на 3% - это обязательство на ближайшую перспективу, а не абстрактное обещание.



Как вертикально интегрированная компания, мы также контролируем и несем ответственность за уровень выбросов на всех этапах добычи сырья и производства продукции", - отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.



В 2019 году инвестиции компании в экологические проекты составили около 750 млн руб. В первом полугодии 2020 года компания уже инвестировала в экологические мероприятия 1,34 млрд рублей.



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