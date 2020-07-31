ArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в Кливленде Сотни работников ArcelorMittal Cleveland Inc. будут уволены в ближайшие дни из-за ухудшения бизнеса в условиях COVID-19. Об этом сообщает Platts.



"Многие клиенты компании прекратили свою деятельность из-за пандемии COVID-19. Несмотря на их повторное открытие, условия ведения бизнеса продолжают ухудшаться во время пандемии, и в ближайшем будущем не ожидается существенного улучшения спроса на продукцию, которую мы производим. Это напрямую повлияло на наш бизнес", - говорится в письме компании.



Компания написала, что "из-за дополнительного и непредвиденного ухудшения рынка" для продуктов компании 353 рабочих и 72 человека обслуживающего персонала на заводе в Кливленде, которые представляли United Steelworkers Local 970, будут уволены с 1 августа или в последующий 14-дневный период. Кроме того, 29 наемных сотрудников ArcelorMittal USA, LLC. будут уволены из компании на постоянной основе.



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