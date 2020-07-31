Металлоинвест нарастил производство руды, несмотря на эпидемию Объем производства железной руды предприятиями российской компании "Металлоинвест" в первом полугодии 2020 г. вырос на 2,6%, до 20,2 млн т, что в основном обусловлено увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на концентрат, сообщается в отчете компании об операционных результатах.



Выпуск окатышей по итогам в отчетном периоде вырос на 0,6% и составил 14,2 млн т, что преимущественно обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной линейки окатышей.



За январь-июнь компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,6% выше показателя 2019 г. Рост обусловлен в основном увеличением производительности



Объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 8,4% и составил 13,5 млн т. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Китай Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ), продолжает превалировать в общем объеме поставок железорудной продукции компании – 74%.



Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок снизилась до 47%, что связано с увеличением поставок на экспорт



Объем экспортных поставок в первом полугодии вырос на 28,3% за счет увеличения отгрузок в Азию (в два раза)



В январе-июне "Металлоинвест" произвел 1,3 млн т чугуна, что на 7,2% ниже показателя 2019 г. Такая динамика в основном связана со снижением производительности ДП-3 на "Уральской Стали".



По результатам первого полугодия объемы производства стали выросли на 4,6%, до 2,5 млн т в основном в связи с проведением реконструкции оборудования на "Уральской Стали", а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК.



На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям в снизились до 0,7 млн т по сравнению с 0,9 млн т в 2019 г.



Доля поставок стальной продукции HVA по итогам первого полугодия составила 35% (46% за первое полугодие 2019 г.) За январь-июнь поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4% и составили 31% от общего объема отгрузок (31% в прошлом году).



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