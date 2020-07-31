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В Украине резко возрастет объем денежной массы – НБУ

31.07.20 14:23 , Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 7,5% (в апрельском прогнозе) до 20,7% и денежной массы – с 3,5% до 19,5%, указано в инфляционном отчете центробанка, обнародованном на его сайте в четверг вечером.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По оценкам НБУ, денежная база в 2021 и 2022 году будет увеличиваться на 3,5% (на 3,8% и на 4,3% в апрельском прогнозе), тогда как денежная масса возрастет на 10,7% (на 9,9%) и 10,6% (на 9,8%) соответственно.

В документе указывается, что Нацбанк оценивает рост денежной базы в первом квартале 2020 года на 0,9%, во втором – на 11,6%, и прогнозирует в третьем на 18%.

Вместе с тем, по оценкам центробанка рост денежной массы по итогам января-марта 2020 года составил 5,5%, апреля-июня – 12,1%, а в третьем квартале достигнет 16%.

Как сообщалось, по данным НБУ, денежная база за 2019 год увеличилась на 9,6%, а денежная масса – на 12,6%.

МинПром

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