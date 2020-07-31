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Законопроект о государственном экологическом контроле требует серьезной доработки

31.07.20 13:39
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Законопроект № 3091 о государственном экологическом контроле необходимо отправить на доработку. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт во время обсуждения законопроекта в парламентском комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

Во время своего выступления А.Старовойт акцентировал внимание на том, что законопроектом предусматривается предоставить чрезвычайные полномочия государственному органу надзора. В частности право проведения проверок по заявлениям общественных организаций и физических лиц. Однако при этом непонятно, на основании каких данных общественная организация или физлицо будут делать выводы относительно обращения на предмет проверки, какой будет использоваться инструментарий, методы мониторинга, где именно (в санитарной зоне или за ее границами) будут проводиться замеры.

"Государственная экологическая инспекция на основании подобных заявлений может останавливать деятельность предприятий без обращения в суд, либо накладывать на них существенные штрафы, что не соответствует основным положениям действующего законодательства. Кто будет нести экономическую и техногенную ответственность за остановку на неопределенный срок сложных теплотехнологических агрегатов в частности коксовых батарей и доменных печей?", - отметил гендиректор "Укркокса".

А.Старовойт также обратил внимание на то, что в законопроекте не определены дифференцированные сроки ликвидации нарушений. При этом он обратил внимание на то, что сложные технологические комплексы требуют существенно больших сроков на ликвидацию нарушений, чем малые объекты. Кроме того в большей части статей законопроекта заложены коррупционные риски.

"В целом складывается впечатление, что законопроект в первую очередь служит бюрократической составляющей поскольку значительная его часть посвящена функционированию Государственной экологической инспекции, а не эффективной защите окружающей среды", - резюмировал А.Старовойт.

МинПром

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