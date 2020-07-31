Украинские промышленники определили самые перспективные для экспорта страны Министерство иностранных дел провело опрос украинских промышленников и определило страны, которые больше всего их интересуют в плане экспорта продукции, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Мы строим свою работу не на навязывании собственного видения мира и украинского бизнеса, а прежде всего хотим услышать потребности бизнеса, куда он хочет двигаться и где ему нужна наша поддержка. Для этого мы провели опрос украинских экспортеров, промышленников, какие регионы их больше всего интересуют для экспорта продукции. Я сегодня фокусируюсь именно на промышленниках, потому что есть еще огромный сельскохозяйственный блок, но украинская промышленность требует дополнительного внимания, дополнительной поддержки и мы в пределах наших возможностей, Министерства иностранных дел, хотим предоставлять такую поддержку", - отметил Д.Кулеба.



Министр озвучил топ-10 стран, которые представляют интересы для украинской промышленности. Д.Кулеба отметил, что эти страны "будут находиться в фокусе нашего внимания, мы будем помогать украинскому бизнесу, украинским промышленным товарам выходить на рынки этих стран".



"Это список десяти стран, которые чаще всего упоминаются в ответах украинского бизнеса. Итак, это Египет, Оман, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки, Китай, Австралия, ЮАР, страны АСЕАН, Турция и Бангладеш. Это был очень полезный опыт — услышать бизнес, мы открыли для себя несколько направлений, на которые без голоса бизнеса не обратили бы сами внимания, и в дальнейшем продолжим работать с украинскими экспортерами", - отметил глава МИД.



Д.Кулеба обратил внимание, что этот список не является рейтингом и построен не по принципу от наибольшего внимания к наименьшему.



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