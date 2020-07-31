Сенат США рассмотрит выделение Украине военной помощи на 300 млн долл.

В Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долл. в качестве военной помощи Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Законопроект был представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.
Законопроект также разрешает выделять до 4 млн долл. на подготовку украинских офицеров, требует отчета Министерства обороны США и Государственного департамента о потребностях Вооруженных сил Украины и плана оказания помощи в сфере безопасности.
Документ также предусматривает назначения специального посланника для Украины.
Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США 250 млн долл.
В конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.