Сенат США рассмотрит выделение Украине военной помощи на 300 млн долл. В Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долл. в качестве военной помощи Украине.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.



Законопроект был представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.



Законопроект также разрешает выделять до 4 млн долл. на подготовку украинских офицеров, требует отчета Министерства обороны США и Государственного департамента о потребностях Вооруженных сил Украины и плана оказания помощи в сфере безопасности.



Документ также предусматривает назначения специального посланника для Украины.



Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США 250 млн долл.



В конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.



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