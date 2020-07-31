Минэнерго хочет взять взаймы 300 млн евро для погашения долгов на рынке э/э Министерство энергетики продолжает переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами о привлечении на льготных условиях 300 млн евро кредитных средств, в частности, для покрытия части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" по зеленым тарифам.



Условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация рынка электроэнергии, зависящая от принятия соответствующих решений Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба министерства в пятницу.



Согласно сообщению на Урядовом портале в пятницу, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергоштаба обратился к НКРЭКУ с тем, чтобы регулятор срочно принял решения для сбалансирования рынка электроэнергии и его дальнейшей эффективной работы, назвав роль комиссии в этом процессе решающей.



По данным "ГарПока" по состоянию на 20 июля, задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации выплат по зеленым тарифам перед ним составила 16,6 млрд грн, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 26%, объем задолженности превысил 19 млрд грн.



Как сообщалось, 29 июля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнародовал на сайте обязательные для рассмотрения рекомендации НКРЭКУ от 2 июля, обвинив ее в бездеятельности.



Как отмечается в этом документе среду, НКРЭКУ, в частности, не представляла Кабмину предложения об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО), ненадлежащим образом проводила и обнародовала результаты мониторинга функционирования рынка э/э, а также ненадлежащим образом обеспечивала с оператором системы передачи работу балансирующего рынка.



С целью погашения задолженности перед "ГарПоком", "Укрэнерго" планировало привлечь кредиты Европейского банка реконструкции и развития 128 млн евро (3,8 млрд грн) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".



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